Inter-Leonardo, Massimo Moratti ha un piano: ruolo alla Galliani

- Nuovi soci e nuovi dirigenti in vista per l'. Il patron nerazzurro,, non ha mai abbandonato l'idea di riportare a Milano il brasiliano Leonardo e, dopo le continue chiusure, qualche spiraglio si sarebbe aperto. Moratti ha pensato perun ruolo alla, a livello gerarchico subito sotto di sé e in continuo contatto con Ausilio e Branca. Inoltre in Francia sono convinti che Leo lasci ila fine stagione.

La volontà di Massimo Moratti è quella di fare di Leonardo il volto pubblico del club, una figura che metta la faccia sia nei momenti felici del club che in quelli più complicati. Il rapporto tra i due, anche dopo l'addio nel 2011, non si è mai incrinato e il presidente nerazzurro è a conoscenza della capacità dirigenziale del brasiliano. Per questo motivo avrebbe pensato a una figura nuova da inserire in società subito sotto di sé a livello gerarchico, ma in continuo contatto e collaborazione con il tecnico, Stramaccioni in questo caso, e il duo di mercato Ausilio-Branca che resterebbero operativi.

Ma perché Leonardo dovrebbe lasciare un ingaggio faraonico in Francia e la possibilità di trionfare in patria e in Europa col Psg? I rumours circa un addio del brasiliano dal Psg a fine stagione arrivano con insistenza proprio dai media francesi. Leonardo sarebbe stanco delle continue critiche a cui è sottoposto, soprattutto per il fatto di aver internazionalizzato troppo la squadra di Parigi. L'essere continuamente messo in discussione lo avrebbe portato a prendere la decisione di lasciare Parigi e tornare in Italia, proprio a Milano magari, dove lo attende la futura sposa. Il tutto però se accetterà di abbassarsi l'ingaggio di 2,5 milioni percepito dagli sceicchi qatarioti.