Bayern, Heynckes: "Attenzione, non siamo imbattibili"

Con il solito aplomb, Jupp Heynckes, allenatore del Bayern Monaco, commenta la vittoria sul Barcellona: "Ci siamo preparati perfettamente a questa gara. Noi imbattibili? Nessuna squadra lo è e sono convinto che il Barcellona ci renderà la vita difficile anche al ritorno". Ma i tedeschi sono reduci da una stagione strepitosa: "Quest'anno stiamo giocando un calcio pazzesco, sta andando tutto molto bene". Roura: "Il Barcellona non è finito".

Al coro d'esultanza del Bayern si aggiunge il presidente Karl Heinz Rummenigge: "Questa sera abbiamo giocato in modo fantastico. Non ho mai vissuto una notte come questa. Ora abbiamo un'ottima possibilità di raggiungere la finale - ha aggiunto l'ex attaccante - Credo che tutti abbiamo visto che Messi non era in perfette condizioni fisiche".

"E' una brutta sconfitta ma non è la fine del Barcellona. E' stato bravo il Bayern a vincere e per come è riuscito a batterci". Jordi Roura, vice allenatore dei blaugrana, reagisce alle critiche della stampa catalana dopo la cocente sconfitta in casa del Bayern: "Loro sono una squadra molto fisica, che ci ha messo in difficoltà - ha proseguito l'aiuto di Tito Vilanova - ma anche l'arbitro ci ha messo del suo. Nel secondo gol Gomez era in fuorigioco e nel terzo c'era un blocco irregolare di Mueller su un nostro giocatore che ha lasciato libero Robben di tirare. Messi? Stava bene e abbiamo pensato di schierarlo - ha aggiunto il tecnico -. Quanto ai cambi, non abbiamo riscontrato situazioni dove avremmo potuto cambiare qualcosa dopo l'intervallo. Sappiamo che la situazione è difficile ma siamo il Barcellona - ha concluso - dobbiamo lottare al ritorno e cercare di vincere. Daremo tutto".