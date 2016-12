Champions League: crollo Barcellona, il Bayern ipoteca la finale

LA PARTITA

Al momento, fra Bayern e Barcellona non c'è proprio storia. Questa, più di altre, è la vetrina che potrebbe aver segnato un passaggio di consegne storico fra i dominatori di tutto e quelli che si apprestano a diventarlo. I bavaresi esibiscono una fame senza precedenti, figlia di tante finali perse e del purgatorio forzato degli ultimi anni. Ma anche una forza fisica e una freschezza atletica straripante, che ha già portato in dote la Bundesliga e la finale di Coppa di Germania. La gara del Barça, invece, ricalca in pieno le incertezze di una stagione zoppa, passata – è vero – dalla rimonta di San Siro, ma contraddistinta da vertiginosi picchi verso il basso, di cui questa scoppola costituisce l'apice. Il calcio europeo, che resta prudentemente in attesa del ritorno del Camp Nou (dove il Barça per antonomasia è portato a giocar e aggredire meglio), sembra poter riscrivere una pagina importante di storia.

La grande tecnica del Barcellona trova da subito pane per i suoi denti. Perché la tenuta del Bayern è ben diversa – con tutto il rispetto – di quelle di Milan e Psg. La squadra di Heynckes non fugge mai dalla responsabilità di ripartire, una volta arginata l'abilità di palleggio di Xavi e compagni. E dopo il quarto d'ora iniziale, destinata a uno studio e un rispetto eccessivo, il canovaccio della partita comincia ad essere chiaro. I tedeschi aprono a ventaglio il campo e creano superiorità sulle fasce. Soprattutto quella destra, dove a Robben e Lahm dà una gran mano Mueller, che abbandona l'asse centrale e detta l'inserimento dei compagni. Così Piqué è costretto agli straordinari su una conclusione di Lahm, respinta per la verità con il braccio largo. Sempre da quel lato, e sfruttando un cross lento di Robben, il Bayern passa: sponda aerea di Dante e tap-in vincente di Mueller da pochi passi. Dorme il Barça, che in fase difensiva rivela le sue pecche e accentua le sue assenze. Il Bayern non molla di un centimetro e, sebbene il possesso palla premi il Barcellona nei numeri, la sterilità della manovra offensiva – da Iniesta a Messi sembrano tutti quanti un po' svogliati – fa propendere la bilancia dalla parte dei bavaresi, che aggrediscono sulla trequarti difensiva (encomiabili gli scatti in copertura di Ribery) e concedono a Neuer un primo tempo da spettatore. L'unico accenno blaugrana è contrastato da un intervento sbarazzino di Dante, mentre Piquè rincorre qua e là il fuggitivo di giornata, riuscendo spesso nell'anticipo. La versione meno affascinante del Barça, per lunghi tratti identica a quella di San Siro, termina il primo tempo sotto di un gol.

Non che nel secondo le cose cambino. Il Bayern ci mette il carico pochi minuti dopo il via, con un'azione simile, per fattura e protagonisti, a quello dell'1-0: corner lento di Robben, spizzata di Mueller sul secondo palo e, stavolta, tocco vincente di Gomez con Valdes a farfalle. Qui per il Barça riaffiorano davvero gli incubi rossoneri, quando sulla stessa situazione di punteggio nessuno riuscì a dare una scossa. Messi, in questa occasione, è perfino più indolente, e limitato dai problemi alla coscia che lo hanno bloccato nelle ultime settimane. Con la squadra di Vilanova che si perde man mano nella sua ragnatela di passaggi, senza vedere mai la porta, il Bayern scatta in contropiede e mette i brividi a Valdes in più di un'occasione: Ribery allarga troppo il destro, Robben stacca bene di testa ma indirizza a lato. Il 3-0 sarebbe la trappola mortale che nemmeno un ritorno superlativo al Camp Nou avrebbe la certezza di schivare. Ed eccolo materializzarsi in men che non si dica: partenza fulminea di Ribery dalla propria metà campo, blocco poco ortodosso di Mueller a liberare Robben, e palla in fondo al sacco per la terza volta. Pochi minuti dopo l'imbarcata è completa: Mueller è un falco e segna il 4-0 che manda all'inferno il Barcellona. E' il timbro della serata perfetta del Bayern e, forse, ma proprio forse, la fine anticipata della dinastia blaugrana in Europa. Da questa prospetiva, fa tutto un po' strano...