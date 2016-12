Mourinho carica il Real: "Ansia? No, solo voglia di vincere"

- Mourinho ostenta tranquillità nella conferenza stampa prima della semifinale di Champions con il Borussia Dortmund: "Ansioso? Non lo sono mai. Abbiamo preparato la partita e vogliamo vincere, ma". Mou snobba il caso Goetze ("Non mi interessa") e carica i suoi: "Alcuni miei giocatori non hanno ancora vinto la Champions e spero che il calcio faccia giustizia". Formazione:, quindi Casillas ancora in panchina.

FORMAZIONE E NIENTE PIU'

Mourinho smentisce le sue abitudini e annuncia la formazione: "Giocheranno Diego Lopez, Ramos, Varane, Pepe, Coentrao, Khedira, Xabi Alonso, Ronaldo, Higuain e Di Maria. L'unico in dubbio è quest'ultimo, che è appena diventato papà, ma credo riesca a giocare". Ancora panchina quindi per Casillas, con il quale Mou ha "un rapporto serio e professionale". Lo 'Special One' non si sbottona però per l'atteggiamento tattico: "Vi ho detto la formazione così non inventate nulla. Sappiamo bene cosa fare per fermare il Borussia, ma non ve lo dico".

Mourinho spende anche qualche parola per Alex Ferguson, fresco vincitore della Premier League: "Sono felice per lui, la vittoria del campionato non mi sorprende"