Inter: per Moratti in arrivo nuovi soci

foto SportMediaset 12:47 - Sfumata ormai definitivamente la pista cinese, l'Inter prosegue alla ricerca di possibili nuovi soci che possano affiancare Massimo Moratti nel progetto del nuovo stadio, ma non solo. In questo momento sono tre gli interlocutori interessati: uno statunitense, uno kazako e uno danese, anche se sui nomi c'è stretto riserbo. Nelle intenzioni del presidente nerazzurro c'è la cessione di una percentuale delle azioni del club fino a un massimo del 30%.

Nonostante i pesanti tagli sugli ingaggi e il nuovo corso d'austerity inaugurato la scorsa estate, l'Inter chiuderà il prossimo bilancio con un passivo di circa 60 milioni di euro. Per il nuovo stadio, ma anche per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, Massimo Moratti ha necessario bisogno di un partner straniero che affianchi il club.



Da tempo la società sta valutando parecchie ipotesi, provenienti anche da Russia, Cina, India e Indonesia. Attualmente, però, la rosa si è ridotta a tre possibilità: un gruppo kazako, uno danese e uno statunitense. Proprio negli Usa l'Inter sarà in tournée negli tra il 27 luglio e il 7 agosto. Inoltre, un gruppo di dirigenti americani nei giorni scorsi ha visitato la Pinetina e poi ha assistito a Inter-Parma. Troppo poco, però, per metterli in pole in questa corsa che, con ogni probabilità, si chiuderà entro la prossima estate. Quando Moratti vorrà già avere a disposizione i capitali dei nuovi soci.



Intanto, Marco Fassone ha spiegato il progetto del nuovo stadio: "E' cruciale per il futuro dell'Inter, stiamo cercando la giusta posizione in una rosa di tre sedi a Milano e dintorni - ha spiegato il d.g. a goal.com Usa -. In questi mesi stiamo esaminando gli aspoetti finanziari dello stadio e cercheremo di chiudere questa fase e tutta questa procedura entro il 2013. La legge in Italia è molto strana e non permette di arrivare dal progetto originale all'autorizzazione finale prima di un paio d'anni. L'inaugurazione portrebbe arrivare nel 2018".