Juve: 30mila euro di multa per cori razzisti a Boateng

Uno dei tre turni inflitti a Bellusci, in diffida, è motivato dall'ammonizione presa nel corso di Catania-Palermo. Il Giudice sportivo ha poi aggiunto altre due giornate al giocatore "per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, afferrato al il collo un calciatore avversario, strattonandolo e spingendolo reiteratamente".



Per quanto riguarda la Juve, invece, il Giudice sportivo ha comminato una multa di 30mila euro al club bianconero per i cori razzisti e insultanti intonati dalla tifoseria bianconera e per uno striscione di grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le forze dell'ordine. Le motivazioni tengono conto della recidiva, ma anche della collaborazione della società alla prevenzione delle forze dell'ordine. Sempre nelle motivazioni, si fa riferimento agli episodi: un coro a sfondo razzista contro un avversario, al 26' del primo tempo, e un coro di insulti a un avversario "non schierato in campo".



Questo l'elenco dei calciatori squalificati per una giornata: Darmian (Torino), Behrami e Cavani (Napoli), Bonaventura e Scaloni (Atalanta), Cesar e Frey (Chievo), Dessena ed Ekdal (Cagliari), Destro (Roma), Dossena (Palermo), Gabbiadini (Bologna), Gonzalez (Lazio), Portanova (Genoa), Spolli (Catania), Vives (Torino), Zapata (Milan).

RAZZISMO: LA JUVE PRENDE LE DISTANZE CON UNA NOTA UFFICIALE

Il club bianconero, con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito, ha voluto prendere le distanze dalle accuse di razzismo. "Juventus Football Club ricorda ai propri tifosi e ai media di essere impegnata in progetti dedicati all'integrazione e al contrasto di ogni forma di razzismo o discriminazione. La società ha infatti intrapreso un'intensa collaborazione con il centro Unesco di Torino, sotto il patrocinio dell'Unesco, per 'Un calcio al razzismo', giunto alla sua terza edizione e ha da questa stagione dato il via a "Gioca con me". Entrambi i progetti sono stati celebrati giovedì 21 marzo in occasione della 'Giornata Mondiale contro il razzismo'. L'impegno del club, ribadito in ogni partita casalinga, grazie al video consultabile qui, non può essere messo a in discussione da pochi comportamenti di singoli spettatori della partita o da gruppi di spettatori, molto enfatizzati dalla grande visibilità mediatica che il calcio offre. Tali comportamenti non rappresentano la posizione della società, dei suoi milioni di tifosi e neppure della stragrande maggioranza degli spettatori dello Juventus Stadium, che rappresenta un esempio unico a livello italiano. Questa precisazione non intende mettere in discussione in nessun modo le decisioni del giudice sportivo anzi deve essere interpretata come auspicio perché i comportamenti più volte sanzionati allo Juventus Stadium siano sanzionati con pari attenzione e collaborazione dei club anche altrove".