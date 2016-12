Milan piccolo con le grandi: 10 punti in 11 scontri diretti

del Milan con le big del campionato è eufemisticamentepreoccupante:, il conto aggiornato all'ultimo stop con la Juve a Torino. In undici sfide infatti sono arrivati soloconditi da 4 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di. Una miseria. Se facciamo lo screening tra gare di andata e ritorno che il Milan ha disputato con le altre "6 sorelle" si scopre inoltre che i rossoneri hanno un saldo positivo unicamente con Lazio e Napoli.

L'andata all'Olimpico terminòdopo che la squadra di Allegri subì un pesantissimo svantaggio di 3 gol salvo poi rimediare alla figuraccia con i gol della bandiera di De Jong ed ElIl ritorno contacon una grande del nostro campionato, con unche è stato anche l'ultimo grande successo di spessore. Con i partenopei, secondi della classe, due pareggi con sapori diversi: il primo in rimonta finì 2 a 2 con una grande doppietta di El Shaarawy, nel secondo a Milano, i rossoneri si sono fatti raggiungere da Pandev (1-1), allontanando le ultime speranze per conquistarsi un posto diretto per la

L'altra grande affermazione di prestigio è invece lontana 5 mesi, quando il Milan domò la Juve per 1 a 0 con un rigore discusso, ma con una partita tatticamente enciclopedica. Il bilancio delle due gare con i bianconeri è di un pareggio complessivo, nel risultato e nella sostanza, visto il gol di Vidal sempre su rigore, come nel precedente di S.Siro dove fu Robinho a siglare dagli undici metri.

Il resto è davvero uno scenario deprimente. Il derby fu la prima vera débâcle con una grande: l'Inter impiegò solo 3 minuti a piegare la resistenza milanista e in 11 contro dieci, per un tempo intero, i rossoneri non riuscirono a raddrizzare la partita. Nel ritorno "fuori casa" il Milan passò con El Shaarawy e dopo aver giocato a scialacquare occasioni, soprattutto per colpa di superman Handanovic, si fece raggiungere dal gol di testa dell'insospettabile uomo-derby Schelotto.

Le note sono ancora più dolenti se si guardano gli incontri "uno contro uno" con l'avversario designato per il terzo posto, la Fiorentina: nell'andata in casa il Milan subì uno stop tanto inaspettato quanto sacrosanto, soccombendo 3 a 1. Il ritorno al Franchi costituisce forse il rammarico più grande di tutti: in vantaggio di 2 gol e in vantaggio di un uomo, con un +9 potenziale in classifica sui viola, il Milan si fece raggiungere inopinatamente da due rigori di Ljajić e Pizarro. A voler essere essere ottimisti il Milan è comunque a +1 sulla squadra diMontella, ma alla penultima c'è la Roma. Inutile ricordare il precedente...:4-2 per i giallorossi.