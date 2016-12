Uno sceicco vuole la Lazio: offerta da 80 milioni

foto SportMediaset 17:25 - La notizia è di quelle clamorose: Khalid Al Shoaibi, imprenditore saudita di 49 anni, ha presentato un'offerta da 80 milioni per rilevare il 66,692% della Lazio, ossia le quote appartenenti a Claudio Lotito. Lo sceicco, secondo l'edizione romana di 'Repubblica', aveva tentato l'assalto già qualche mese fa ma l'attuale presidente biancoceleste aveva sparato alto (circa 200 milioni). A 100 però potrebbe arrivare l'accordo. - La notizia è di quelle clamorose:, imprenditore saudita di 49 anni, ha presentato un'offerta daper rilevare il 66,692% della, ossia le quote appartenenti a. Lo sceicco, secondo l'edizione romana di 'Repubblica', aveva tentato l'assalto già qualche mese fa ma l'attuale presidente biancoceleste aveva sparato alto (circa 200 milioni). A 100 però potrebbe arrivare l'accordo.

Al Shoaibi non scherza: il suo amore per la Lazio è vecchio quasi quarant'anni, quando il padre lo portò a Roma per vedere la squadra di Chinaglia. Ma anche da un punto di vista economico sembrano esistere i presupposti per una trattativa: "Al Shoaibi fattura miliardi di euro l'anno con il suo gruppo petrolifero" ha spiegato Vincenzo Morabito, agente Fifa e amico dell'imprenditore. Lo Shoaibi Group è il principale fornitore di servizi petroliferi nel Medio Oriente e in Nord Africa. Lotito, da par suo, ha sempre negato di voler vendere la società, ma il rapporto tumultuoso con la tifoseria e il gruzzolo messo sul piatto (a dispetto di una valutazione del pacchetto azionario pari a 24 milioni) potrebbero convincerlo a fare un passo indietro.