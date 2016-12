Bayern, Hoeness indagato per frode fiscale: rischia il carcere

foto SportMediaset 12:46 - Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, è indagato per evasione fiscale relativa a un conto off-shore in Svizzera di 20 milioni di euro. Hoeness avrebbe già pagato 6 milioni di euro al fisco, insieme alla sua autodenuncia per frode alla Procura di Monaco, ma se questa non dovesse essere accettata rischierebbe una pena detentiva senza condizionale. "Dirò e chiarirò tutto alle autorità competenti", ha dichiarato il presidente del Bayern. - Il presidente del, Uli, è indagato perrelativa a un conto off-shore in Svizzera di. Hoeness avrebbe già pagato 6 milioni di euro al fisco, insieme alla sua autodenuncia per frode alla Procura di Monaco, ma se questa non dovesse essere accettata rischierebbe unasenza condizionale. "Dirò e chiarirò tutto alle autorità competenti", ha dichiarato il presidente del Bayern.

L'evasione sarebbe di circa 10 milioni di euro, che dovrebbero essere divise in tasse non pagate e fondi trasferiti all'estero per eludere i pagamenti allo stato tedesco. Non una buona notizia per i tifosi tedeschi in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Il club, tuttavia, non dovrebbe correre rischi in quanto l'evasione riguarderebbe conti privati di Hoeness che non sarebbero stati investiti in alcun modo nel club.