Inter, Moratti: "L'anno prossimo ripartiremo da Stramaccioni"

L'ultima polemica della Curva Nord si è abbattuta sul d.t. Marco Branca: "Le opinioni si rispettano - spiega il presidente -, molte volte dall'esterno non si conoscono bene le situazioni e si danno giudizi molto netti. Non è facile progettare quando hai tanti giocatori fuori come noi, invece per il pensare sul prossimo anno lo stiamo facendo e anche bene. Per quanto riguarda Branca, è chiaro che si debba sempre trovare un colpevole...".

Poi si torna sulla gara con il Parma: "Ieri i ragazzi hanno dimostrato prudenza, saggezza, attenzione nell'equilibrare le forze. Questo è quel possiamo fare in questo momento, altri giudizi che sto leggendo in questo periodo si riferiscono a una squadra con dodici giocatori fuori per infortunio, che potrebbero essere titolari. Questi giocatori invece li trovo molto bravi perché stanno adattandosi bene uscendo al meglio da una situazione difficile". Bene anche Rocchi e Jonathan, a lungo criticati: "Rocchi era stato criticato senza neanche vederlo giocare (ride, ndr). Era una cosa di principio. Invece sta giocando con esperienza e professionalità. Jonathan ha avuto momenti non buoni, aveva fatto bene in prestito a Parma e invece adesso sta facendo molto bene anche con noi".

Ronaldo, amato ex presente a Torino per assistere a Juve-Milan, aveva attribuito la sua cessione alla scelta di puntare su Cuper: "Ronaldo voleva andare al Real - chiarisce Moratti a distanza di tempo -, aveva avuto talmente tante di quelle disgrazie nell'ultimo anno che ha scelto di cambiare aria. Non è stata una scelta di Cuper su Ronaldo, è lui che è voluto andar lì e lo sa perfettamente. Comunque è simpatico e lo ringrazio".