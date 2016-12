Scudetto Juventus: nel derby col Torino o il 5 maggio

Nel secondo tempo della partita contro ilcon i bianconeri in vantaggio 1-0, i tifosi dellahanno abbandonato ogni scaramanzia intonando il fatidico "i campioni d'Italia siamo noi". Dato di fatto o anticipazione, cambia poco, la festa bianconera per il nuovo titolo è in preparazione. "Mancano 4 punti" ha osservatoa fine partita, ma il vero dilemma per i tifosi è un altro: meglio festeggiare in casa delo il

Un dilemma dolce, non c'è che dire. Ma la domanda è destinata a dividere il pensiero dei tifosi juventini. Le possibilità, salvo clamorosi accadimenti, sono in ogni caso da leccarsi le dita: festeggiare in casa del Torino all'Olimpico o farlo in casa contro il Palermo il 5 maggio. Nel primo caso ci vorrebbe la collaborazione del Pescara e del Napoli nell'anticipo di sabato. Nel secondo, il giorno di maggio diventerebbe a tutti gli effetti una "festa nazionale della juventinità" in ricordo anche del trionfo ai danni dell'Inter del 2002. La soluzione in grado di accontentare tutti l'ha trovata Antonio Conte con una dichiarazione di rito: "Festeggiamo il prima possibile". Vero, ma il lusso di scegliere non capita tutti i giorni.

TIFOSI JUVENTINI, QUANDO PREFERIRESTE FESTEGGIARE LO SCUDETTO?