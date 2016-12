Juventus, Antonio Conte: "Scudetto? Mancano 4 punti"

foto SportMediaset 00:28 - La vittoria contro il Milan ha riportato la Juventus a +11 sul Napoli secondo in classifica: "E' stato un successo importantissimo che ci fa stare più tranquilli - ha detto Antonio Conte -. Mancano ancora 4 punti per festeggiare lo scudetto e voglio farlo il prima possibile". Contro i rossoneri è stata una partita molto tattica: "Valeva tantissimo per entrambi e nel secondo tempo abbiamo cambiato il trend del match giocando più aggressivi". - La vittoria contro ilha riportato laa +11 sul Napoli secondo in classifica: "E' stato un successo importantissimo che ci fa stare più tranquilli - ha detto-. Mancano ancora 4 punti per festeggiare lo scudetto e voglio farlo il prima possibile". Contro i rossoneri è stata una partita molto tattica: "Valeva tantissimo per entrambi e nel secondo tempo abbiamo cambiato il trend del match giocando più aggressivi".

I tre punti contro il Milan sono arrivati al termine di un match complicato e poco spettacolare: "La posta in palio era altissima per entrambe - ha ammesso Conte -. Noi giocavamo contro una squadra che dall'ottava in poi aveva fatto gli stessi punti nostri e loro, dopo le vittorie di Napoli e Fiorentina, volevano vincere a tutti i costi. Il primo tempo è stato equilibrato e di studio con molto tatticismo. Nella ripresa siamo stati più aggressivi e abbiamo cambiato il trend della partita". Per il tecnico della Juventus però non è ancora tempo di festeggiare lo scudetto: "Vogliamo farlo il prima possibile, ma solo dopo ci rilasseremo. Certo con undici punti di vantaggio sul Napoli, siamo più tranquilli, ma ce ne mancano ancora quattro".