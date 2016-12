Milan, Allegri: "Non abbiamo paura della Fiorentina"

- La prima sconfitta delin questo 2013 non lascia scorie nell'umore di: "Dispiace essere sconfitti in questo modo. Non abbiamo concesso nulla alla Juve, il gol è frutto di un errore tecnico che nella partita ci può stare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, magari bisognava creare i presupposti per andare in vantaggio". Lasi fa sotto: "Ma noi non abbiamo paura, il nostro sulla carta è un calendario migliore".

Allegri prova a leggere il futuro: "Ora pensiamo alle ultime 5 partite da giocare nel migliore dei modi per tenere vantaggio sulle dirette inseguitrici. La Fiorentina non fa paura. Noi abbiamo avuto un trittico importante e non abbiamo sfruttato un match ball a Firenze (finì 2-2, ndr). Dobbiamo raggiungere la quota preliminari e stare tranquilli". L'analisi della partita lascia qualche rammarico, ma non per la prestazione: "Sfortuna? Dispiace aver perso Abbiati e Ambrosini, sono andati via due cambi. Comunque abbiamo fatto una buona partita, equilibrata. Abbiamo sbagliato tecnicamente negli ultimi sedici metri, ma non è stato concesso niente alla Juve. Nel primo tempo ci sono state delle occasioni, bisognava sfruttarle. Nella ripresa siamo calati, anche Montolivo non era al meglio, da un paio di settimane si allena poco".

Poi si torna a parlare di El Shaarawy: "Oggi ha fatto un buon primo tempo rispetto alle ultime gare. Nel secondo gli spazi erano più stretti e veniva spesso raddoppiato. E' una fase di normale appannamento, ricordfiamoci che ha 20 ed è al primo anno da titolare. Ma non bisogna creargli un alibi perché fisicamente sta bene". La distanza fra Juve e Milan è cresciuta fino a 18 punti: "Vuol dire che un po' di differenza c'è, credo che il valore reale di Milan e Juve si potrà vedere l'anno prossimo - spiega Allegri -. Noi saremo una squadra collaudata e vedremo se possiamo lottare per lo scudetto. In questo girone di ritorno abbiamo fatto tanti punti". Il futuro sembra blindato: "Speriamo di non far danni nelle ultime partite - scherza il tecnico livornese -, al momento sono io in panchina. A volte si è messi in discussione, forse mi manca un po' (ride, ndr). Comunque non parlo del futuro, è importante centrare la Champions. Io ho un contratto fino al 2014 e son contento di rimanere al Milan".