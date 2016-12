Roma, Andreazzoli: "Sono veramente deluso"

foto SportMediaset 18:28 - ''Difficile parlare di buona domenica. Sono veramente deluso perché in settimana avevo avvertito di non ricadere negli errori visti a Palermo. Sono stato buon profeta: facciamo cose importanti, poi ricadiamo su noi stessi con un atteggiamento che non possiamo permetterci''. E' amareggiato il tecnico della Roma Andreazzoli dopo l'1-1 all'Olimpico contro il Pescara. "La squadra avrebbe meritato di vincere - ha aggiunto - e su Destro c'era fallo". - ''Difficile parlare di buona domenica. Sono veramente deluso perché in settimana avevo avvertito di non ricadere negli errori visti a Palermo. Sono stato buon profeta: facciamo cose importanti, poi ricadiamo su noi stessi con un atteggiamento che non possiamo permetterci''. E' amareggiato il tecnico delladopo l'1-1 all'Olimpico contro il"La squadra avrebbe meritato di vincere - ha aggiunto - e suc'era fallo".

Invitato a commentare un'azione nei confronti del suo attaccante Destro, Andreazzoli sbotta: "Ecco cosa succede a invitare i giocatori a essere corretti, come faccio io. Su di lui c'era un fallo al limite dell'area, ma non si è lasciato andare e ha cercato di resistere e l'arbitro non ha fischiato. Se si fosse buttato subito magari sarebbe andata in maniera diversa, ma in ogni caso falli così vanno fischiati sempre".