Premier, City ko 3-1 con il Tottenham

foto SportMediaset

23:03

- Lunedì sera in casa contro l'Aston Villa ilavrà il primo match point per chiudere la. Merito delche ha batttuto ilprimo inseguitore dei Red Devils. Gli Spurs si sono imposti per 3-1 grazie alle reti nel finale di Dempsey, Defoe e Bale, dopo il gol di Nasri. In caso di successo, la squadra di Ferguson salirebbe a + 16 sui Citizens (che hanno una partita in meno) a quattro giornate dal termine.