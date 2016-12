Inter, Stramaccioni: "I ragazzi hanno dato tutto"

Al microfono di Carlo Landoni per Premium Calcio, il tecnico dell'Inter confessa che si darebbe un'altra chance: "Quando la squadra era al completo abbiamo battuto tutte le grandi. E l'allenatore ero io". C'è feeling col presidente Moratti, ma con Branca e lo staff medico?: "Ho sentito della protesta dei tifosi. Hanno il diritto di esprimere le loro idee, se lo fanno civilmente. Io comunque vado d'accordo sia con Branca, sia con i medici":

Ci vorrebbe una figura alla Oriali?: "Ringrazio Lele per le belle parole che ha sempre nei miei confronti. Ma mi tengo i collaboratori che ho".

"Voglio che la squadra abbia la testa su queste partite che mancano, ma so benissimo come il presidente e i direttori stanno lavorando per costruire la nuova Inter - ha proseguito il tecnico dell'Inter - Il tifoso interista non deve avere dubbi sul fatto che il presidente stia e voglia costruire un'Inter importante per ritornare nei posti che merita".



Stramaccioni torna poi ad analizzare la gara contro il Parma: "Primo tempo ben giocato, anche con qualità e con continuità sugli esterni. Sapevamo che nella ripresa avremmo pagato un pochino la coppa, visto che solo Pereira non aveva giocato con la Roma. Ma grazie anche ad Handanovic siamo riusciti a mantenere inviolata la porta. Mi dispiace per Schelotto, che nel primo tempo ha subito un'entrata durissima sullo stinco. Chiunque avrebbe chiesto il cambio a fine tempo e invece è rientrato seppur non in perfette condizioni. Lo stesso Jonathan ora si sta riscattando: tutti danno tutto per questa maglia". Un giudizio sulla prova di Kovacic: "Per me lui dà il meglio da interno in un centrocampo a tre, in cui è meno esposto. Ma penso che giocare così a 18 anni, arrivando a gennaio, non è da tutti: è un talento straordinario".