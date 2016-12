foto SportMediaset 11:16 - Gareth Bale, l'uomo da cento milioni di euro. Sale alle stelle la quotazione del laterale gallese. Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha deciso di alzare il prezzo del suo gioiello, nella speranza di riuscire a trattenerlo anche l'anno prossimo. Tutto dipenderà dalla qualificazione alla Champions. Se gli Spurs falliranno l'obiettivo, Bale potrebbe partire, ma servirà una fortuna: Real, Bayern e Psg avvertiti. , l'uomo da. Sale alle stelle la quotazione del laterale gallese. Il presidente del, ha deciso di alzare il prezzo del suo gioiello, nella speranza di riuscire a trattenerlo anche l'anno prossimo. Tutto dipenderà dalla qualificazione alla Champions. Se gli Spurs falliranno l'obiettivo,potrebbe partire, ma servirà una fortuna:avvertiti.

Il sogno Bale, dunque, costerà caro. E' questa la promessa del presidente del Tottenham, che ha deciso di non fare sconti per privarsi del suo pezzo più pregiato. Una mossa a sorpresa, ideata forse più per spaventare i potenziali acquirenti che per fissare il prezzo. In questo momento, infatti, 100 milioni di euro sembrano una cifra folle per chiunque. Bayern, Real e Psg rimangono alla finestra in attesa di sviluppi. Bale, infatti, è in cima alla lista dei desideri soprattutto di Guardiola, ma con questa uscita di Levy sarà difficile chiudere l'affare con gli Spurs. L'obiettivo non tanto nascosto del Tottenham in realtà è quello di tenere ancora Bale per un anno, ma per rifiutare l'assalto estivo occorrerà assicurarsi un posto in Champions. In caso contrario, addio Bale. Ma a che cifra? Levy non ha dubbi: 100 milioni di euro.