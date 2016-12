Serie A: Udinese-Lazio 1-0, prodezza di Di Natale

LA PARTITA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Vendetta. Totò incanta ilcon l'ennesima magia, mix perfetto di coordinazione e classe, e riscatta la brutta prestazione dell'Udinese nell'andata contro la. Tre punti preziosi per continuare a lottare per un posto in Europa e per confermare la bontà del progetto di, a prescindere dagli interpreti.a parte, ovviamente. Il bomber firma infatti la rete numero 18 in questa stagione e continua a trascinare la squadra a suon di gol.Dietro di lui però l'Udinese mette in mostra un impianto di gioco solido e ogni anno presenta nuovi talenti alla Serie A.hanno gamba e si vede. I friulani costruiscono gioco manovrando con gli esterni, lasi affida invece alle sporadiche ripartenze di, ancora lontano dalla forma, non è il solito killer. E così la Lazio sembra disarmata davanti a& Co. Più che una questione tattica, però, sembra tutto dovuto all'atteggiamento in campo. I biancocelesti non vincono in trasferta dal 22 gennaio e lontano dall'Olimpico alla banda di Petkovic manca la cattiveria giusta.invece si affida a una squadra giovane e "affamata", sempre pronta ad affrontare a testa alta i duelli individuali e a rincorrere ogni pallone. E i risultati si vedono. Dopo il gol, nel primo tempo i friulani infatti controllano il match senza difficoltà. Nella ripresa poi cercano il colpo del ko. E ci vanno molto vicini, prima con, poi ancora consente puzza di bruciato e tenta il tutto per tutto. L'ingresso diperò non cambia l'inerzia della partita. Laavanza il baricentro, ma l'Udinese respinge l'assalto senza troppi rischi fino al triplice fischio e aggancia i biancocelesti in classifica a quota. "Se perdiamo con la Lazio diciamo addio all'Europa", aveva dettoprima del match. Se, appunto...