Napoli, Mazzarri: "Facciamo più punti possibile"

"Spero che i giocatori non considerino blindato il secondo posto dopo il pari con il Milan. Cercherò di martellarli: domani con il Cagliari è una partita più difficile di quella di S.Siro". Parola di, che cerca di tenere ilsulla corda: "Il Milan ha un calendario facile, noi dobbiamo fare più punti possibile. Se vincessimo le prossime tre gare però saremmo in Champions". Sul: "Io e Cavani rimarremo? A fine anno si vedrà".

Il Matador, sempre al centro di tante discussioni negli ultimi giorni, "si sta allenando al massimo". Col Cagliari servirà il suo apporto in zona gol: "Per domani sono preoccupato - confessa Mazzarri -. Il Cagliari nel girone di ritorno ha fatto due punti più di noi, sono in gran forma e giocano mentalmente liberi perché hanno già guadagnato la salvezza. Sono un avversario pericoloso. Ricordo che l'anno scorso una partita simile con il Catania ci costò la Champions, per questo parlerò ai calciatori". Nessuna indicazione specifica sulla formazione ("Vedrete domani"), ma l'assenza di De Sanctis per squalifica non preoccupa: "Un portiere deve sempre stare tranquillo e comunque con Rosati abbiamo sempre vinto. Su Grava posso sempre contare, Armero può fare bene la mezz'ala sinistra". Esclusi colpi di scena: "L'anno in cui siamo arrivati in Champions League feci giocare Maiello a Torino. Così come Insigne a Livorno. Però otteniamo prima la Champions, poi vedremo se farò esordire qualche giovane".