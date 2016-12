Allegri: "Con la Juve El Shaarawy torna titolare"

foto SportMediaset Correlati Balotelli, squalifica ridotta di un turno 14:00 - "Questa volta sarò chiaro: con la Juve El Shaarawy tornerà titolare". Nella conferenza stampa pre Juve, Allegri assicura il ritorno del 'Faraone' dal primo minuto. "La partita con i bianconeri non sarà semplice: loro vogliono i punti necessari per chiudere il discorso scudetto mentre noi li vogliamo per la Champions" le parole del tecnico rossonero che poi applaude Balotelli: "Non essere andato a New York è stato un gesto di responsabilità". - "Questa volta sarò chiaro: con la Juve". Nella conferenza stampa pre Juve, Allegri assicura il ritorno del 'Faraone' dal primo minuto. "La partita con i bianconeri non sarà semplice: loro vogliono i punti necessari per chiudere il discorso scudetto mentre noi li" le parole del tecnico rossonero che poi: "Non essere andato a New York è stato un gesto di responsabilità".

EL SHAARAWY "Quella nei confronti di El Shaa è stata solo una scelta tecnica, ho letto tantissime ricostruzioni sui giornali, ma la mia è stata solo una scelta tecnica". Allegri getta acqua sul fuoco sulle polemiche montate dopo l'esclusione dall'undici titolare con il Napoli: "Se ci fosse stato Balotelli forse la sua esclusione sarebbe stata meno importante, ma in campo c'era un giocatore come Robinho. Stephan è un partimonio del Milan e del calcio italiano"

LA GARA CON LA JUVE Il Milan quest'anno non ha mai perso con la Juventus nei tempi regolamentari (vittoria 1-0 a San Siro in campionato e sconfitta 2-1ai supplementari a Torino in Coppa Italia), ma Allegri non crede di aver trovato la formula magica: "La Juve è una squadra molto aggressiva. Abbiamo preparato bene la gara, sia che i bianconeri giochino con una o due punte". Il tecnico rossenero parla anche di Boateng: "Potrebbe giocare sia come mezz'ala destra che come attaccante. Queste valutazioni le farò più avanti".