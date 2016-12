Inter, Stramaccioni: "Vogliamo almeno l'Europa League"

Stramaccioni non è indifferente rispetto alle voci che si rincorrono nelle ultime ore su un cambio in panchina, ma conferma l'appoggio di Moratti: "Io a livello personale non mi sono mai sentito solo, perché chi dice che il presidente ci protegge dice la verità perché ha tutto sotto mano. Certo, io sono quello che ci mette la faccia e giustamente viene giudicato e criticato. Dopo la gara col Napoli ero lo Special Two, oggi faccio fatica a stare in Serie A. Ma fa tutto parte del gioco. Detto questo, il 20 maggio, come ha detto il presidente, saprete quale sarà il futuro dell'Inter".

L'ultima settimana è stata segnata dall'eliminazione in Coppa Italia ma anche dall'incitamento di San Siro: "Non che ce ne fosse bisogno, ma i tifosi hanno dimostrato quanto amano questo club e questa maglia. Hanno capito anche in una stagione negativa che il nostro momento è oggettivamente difficile, si sono presentati a sostenerci mercoledì dal primo all'ultimo minuto". Il tecnico si astiene dai giudizi sullo staff medico e i numerosi infortuni e non perde vista gli obiettivi stagionali: "La mia idea è che l'Inter deve stare in Europa, dobbiamo puntare almeno all'Europa League. Tante squadre italiane hanno sofferto quest'anno nel giocare il giovedì, noi forse non eravamo preparati per giocare il 2 agosto. Ma adesso proveremo ad andare in Europa".

Si torna a parlare del suo futuro e di quello dell'Inter: "Per voi il futuro è il 30 giugno, per me è Inter-Parma. Dobbiamo giocare alla morte queste sei partite che mancano, voi fate il vostro lavoro ed io il mio". Sul crollo influiscono gli infortuni sebbene il tecnico non cerchi alibi: "In questa stagione abbiamo però vissuto due momenti diversi, perché quando eravamo a ridosso delle prime posizioni eravamo sempre gli stessi a lavorare, in campo e fuori. Poi a gennaio sono arrivati tanti infortuni, che ci hanno condizionato anche dal punto di vista tattico. Non ci siamo mai tirati indietro, ma la verità è questa. Quando eravamo al completo, o quasi, siamo stati in grado di battere tutti. Abbiamo battuto le prime 4 della classifica attuale, e fino ad ora nemmeno la Juventus c'è riuscita". Sul mercato: "A gennaio è sempre difficile operare. Abbiamo concluso un acquisto in prospettiva top a livello europeo (Kovacic, ndr). Alcuni giocatori hanno espresso il loro potenziale, altri li stiamo aspettando perché valgono tanto".