Pirlo: "Leonardo mi voleva all'Inter e Moratti aveva dato l'ok"

- "Leonardo mi voleva all'Inter. Mi telefonò e mi disse che aveva il via libera di Moratti per trattare". Lo rivela Andrea Pirlo nel libro 'Penso quindi gioco', autobiografia scritta in collaborazione con il giornalista Alessandro Alciato. "Sì, a un certo punto ci ho pensato, ma non ne sarei stato capace - ha aggiunto il centrocampista della Juve - Sarebbe stato davvero troppo, un affronto che i tifosi del Milan non avrebbero meritato".

Il centrocampista spiega i dettagli di una trattativa appena accennata e mai decollata: "Era il 2011 e mi ero appena svincolato dal Milan; quell'anno si fecero avanti tutti, anche l'Inter. Io, direttamente, fui chiamato una sola volta. Me lo ricordo bene, era un lunedì mattina, a stagione appena terminata. Dall'altro lato della cornetta c'era Leonardo, in quel momento allenatore dell'Inter: 'Senti, finalmente è tutto a posto. Ho il via libera di Massimo Moratti. Possiamo iniziare a trattare'".



Pirlo ci pensa, è tentato, ma poi desiste per rispetto nei confronti del Milan: "Leonardo mi raccontava grandi cose dell'Inter, di come si sentisse carico e si trovasse bene. Poteva essere una bella sfida, affascinante: tornare dove ero già stato, passare sull'altra sponda dopo dieci anni di Milan, di cui nove straordinari. Pure in questo Leonardo mi avrebbe potuto aiutare, non fosse stato che dopo poche settimane sarebbe volato al Paris Saint-Germain. Mi diceva che nella sua Inter avrei avuto un ruolo fondamentale, e a un certo punto ci ho pensato, ma non ne sarei stato capace. Sarebbe stato un affronto che i tifosi del Milan non avrebbero meritato".