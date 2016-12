Gianni Alemanno: "Anticipiamo il derby di Coppa Italia"

foto SportMediaset 18:05 - Giocare il derby di Roma valido per la finale di Coppa Italia, il pomeriggio. Questa è la proposta del sindaco della capitale Gianni Alemanno: "Ho detto al Consiglio dei Ministri e al Prefetto che sarebbe opportuno anticipare l'orario della partita - ha spiegato il primo cittadino romano -. Del resto una partita come Roma-Lazio non ha bisogno di attenzioni, è già appetibile. Sarebbe più gestibile per tutti giocare di pomeriggio". - Giocare ilvalido per la finale di, il pomeriggio. Questa è la proposta del sindaco della capitale: "Ho detto al Consiglio dei Ministri e al Prefetto che sarebbe opportuno anticipare l'orario della partita - ha spiegato il primo cittadino romano -. Del resto una partita comenon ha bisogno di attenzioni, è già appetibile. Sarebbe più gestibile per tutti giocare di pomeriggio".

''Anticipare la partita è fattibile e sarebbe un atto di buon senso: tutto si può fare - ha proseguito - e sicuramente le nostre forze dell'ordine sarebbero in grado di fronteggiare qualunque situazione ma c'é anche un elemento di attenzione perché ci sono tante persone impegnate ai seggi: metterli nella posizione di dover scegliere tra la partita e le elezioni è una cosa che andrebbe evitata''. Quindi, ''dopo l'elezione del presidente della Repubblica valutero' se formalizzare questa richiesta con una lettera scritta sia con la Lega che con il Ministro e il Prefetto''.