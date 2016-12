Leonardo Bonucci: "Caro Milan, la Juventus si vendicherà"

foto SportMediaset Correlati Balotelli: ridotta la squalifica 17:23 - Undici punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica non sono abbastanza per Leonardo Bonucci per cantare vittoria. "Dobbiamo stare sul pezzo finché la matematica non ci darà la certezza di essere nuovamente campioni d'Italia - ha spiegato il difensore della Juventus -. Il Milan è una squadra in forma e questo ci dà ancora più carica in vista del match. Vogliamo vendicare la sconfitta dell'andata". Sul Bayern: "Ci manca ancora qualcosa". - Undici punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica non sono abbastanza perper cantare vittoria. "Dobbiamo stare sul pezzo finché la matematica non ci darà la certezza di essere nuovamente campioni d'Italia - ha spiegato il difensore della-. Ilè una squadra in forma e questo ci dà ancora più carica in vista del match. Vogliamo vendicare la sconfitta dell'andata". Sul Bayern: "Ci manca ancora qualcosa".

L'ultimo mattone un po' più pesante dagli altri da mettere sul 29esimo scudetto passa dalla sfida dello Stadium contro il Milan. Bonucci, nonostante gli undici punti di vantaggio sul Napoli in classifica, non abbassa la guardia: "I risultati fatti nel 2013 dal Milan dimostrano la loro forza. Il fatto che siano imbattuti ci darà ancora più carica insieme al pensiere della sconfitta dell'andata. Vogliamo rifarci e mettere un altro tassello per vincere lo scudetto". Tricolore da festeggiare solo con la matematica: "Dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo fino a quando i numeri ci daranno la certezza di aver vinto". Un pensiero anche all'eliminazione dalla Champions contro il Bayern Monaco: "Sappiamo che per arrivare a competere con le grandi squadre d'Europa ci manca ancora qualcosa, ma in questa Champions abbiamo acquisito tanta esperienza".