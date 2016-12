Lazio, Petkovic: "Finale con la Roma misteriosa"

- E' la vigilia di, ma al'argomento ancora caldo è il derby nella finale di. E anchenon poteva non parlarne in conferenza stampa, tra campo e polemiche: "Altri decideranno quando deve giocarsi la finale. E' una partita interessante, bella e anche un po' misteriosa, perché per la prima volta si incontrano queste due squadre in una finale. Sarà una sfida, in grado di promuovere il calcio italiano".

"Ora inizia un mini-campionato: dobbiamo affrontare sei partite nella maniera giusta e dobbiamo rimanere in Europa poi si vedrà alla fine se ci sarà una ciliegina", il tecnico della Lazio sposta poi l'attenzione sul campionato. E con ironia cerca di dribblare l'argomento derby. "Le dichiarazioni di De Rossi? Di Natale tornerà e sarà molto determinato a fare una bellissima partita contro di noi. Dobbiamo cercare di dominare anche a Udine", glissa.

"Non so ancora come sta la squadra e vedere chi poter convocare - ammette il biancoceleste pensando al match del Friuli -. Abbiamo sfruttato qualche giorno per recuperare energie o giocatori come ad esempio Dias che potrebbe tornare a disposizione". "Sarà una Lazio volenterosa che cercherà di vincere la partita e assicurarsi un posto in Europa. Non faccio mai tabelle, cercheremo di vincere la gara di sabato per il morale e allontanare l'Udinese in classifica", conclude.