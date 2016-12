Cannavaro: "De Laurentiis mi aiuti per la partita d'addio"

- C'è incertezza sulla disputa delladi Fabioal. Inizialmente prevista il 13 maggio, la società pare non voler concedere lo stadio perchè in quella data dovrebbero iniziare i lavori per la licenza Uefa. Lo conferma anche l'ex capitano azzurro: ''Non ho ricevuto notizie ma posso interpretare il silenzio del Napoli come una conferma alle voci che parlavano dell'''.

''Mi dispiace ma capisco le ragioni di De Laurentiis - ha proseguito Cannavaro - la società è in piena corsa per la qualificazione diretta in Champions League e per disputarla necessita di un impianto in condizioni accettabili. Pensavo che un ritardo di 24 ore nell'inizio dei lavori non avrebbe comportato problemi ma evidentemente non è cosi'''.

L'ex azzurro rimane comunque fiducioso sulla disputa dell'evento: "Non mi arrendo e nei prossimi giorni vorrei far pervenire la richiesta ufficiale al Comune di Napoli per poter disporre dell'impianto il 2 settembre. Così facendo avremo più tempo per offrire ai napoletani e a tutti coloro che vorranno venire al San Paolo, una serata memorabile e raccogliere ancor più fondi per la Città della Scienza. Mi farebbe piacere che questa volta la richiesta fosse condivisa anche dal presidente De Laurentiis - ha concluso Cannavaro - che ho chiesto di incontrare al più presto, e sono certo che, non essendoci più problemi relativi allo svolgimento di lavori, questa volta non vorrà negarmi il suo indispensabile sostegno e anzi mi darà la sua collaborazione per ripartire con rinnovato slancio e raggiungere un obiettivo molto importante per l'intera città di Napoli''.