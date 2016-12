Balotelli, il Milan aspetta lo sconto sulla squalifica

- Ilaspettano e, soprattutto, sperano. Oggi lasi riunirà per esaminare il ricorso dei rossoneri contro la squalifica di tre giornate inflitte a SuperMario.confida di poter strappare uno sconticino ma, di fatto, sembra difficile che questo possa accadere. La squalifica è infatti il frutto di frasi ingiuriose pronunciate nei confronti di un direttore di gara, quindi una colpa non derubricabile.

Il che, in altre parole, significa che le possibilità sono e rimangono due: o la conferma delle tre giornate (quindi ancora Juventus e Catania, contro il Napoli il milanista ha scontato il primo turno di stop), oppure l'annullamento della "pena". Annullamento che pare assai difficile. Intanto SuperMario si è recato a Roma, insieme all'avvocato, per presenziare dinanzi alla Corte di Giustizia di Federale e per quindi non si è allenato.

La risposta arriverà nelle prossime ore e, appunto, solo nelle prossime ore Massimiliano Allegri saprà se Balotelli sarà a disposizione o meno per la sfida contro la Juve. In caso di conferma, da parte della Corte Federale, della squalifica di Balotelli, allo Stadium il Milan si presenterà con Pazzini centravanti e Boateng con El Shaarawy ai suoi lati.