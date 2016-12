foto SportMediaset

17:13

e signora, che abbuffata! No, non è il solito tweet di, che racconta ai suoi fan i particolari della sua vita e di quella del marito. Si tratta di una pubblicità per una nota bibita, in cui la coppia si abbuffa davanti a un tavolo di gustose pietanze a base di kebab. Talmente buone che la bellasi lecca addirittura le dita. La marca della bevanda ha preteso che Sneijder fosse accompagnato dalla sua dolce metà.