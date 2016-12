Time: Balotelli tra i 100 personaggi più influenti del 2013

foto SportMediaset 19:27 - Ogni dubbio è stato spazzato via: Mario Balotelli fa ufficialmente parte della lista delle 100 persone più influenti del 2013. Il settimanale 'Time', infatti, giovedì ha pubblicato i profili dei 100 personaggi e per descrivere SuperMario - inserito nella sezione 'icone' con Kate Middleton, Michelle Obama e Lindsey Vonn - è stato interpellato Zola. "E' una persona eccezionale - spiega il tecnico del Watford-. Ha tutte qualità per essere un top player". - Ogni dubbio è stato spazzato via:fa ufficialmente parte della lista delle 100 persone più influenti del 2013. Il settimanale 'Time', infatti, giovedì ha pubblicato i profili dei 100 personaggi e per descrivere- inserito nella sezione 'icone' con- è stato interpellato. "E' una persona eccezionale - spiega il tecnico del Watford-. Ha tutte qualità per essere un top player".

Gianfranco Zola ha scritto per il 'Time' una breve descrizione dell'attaccante del Milan. "Mario ha tutte le qualità per essere un top player: potenza e atletismo, unite a una buona comprensione del gioco - spiega l'attuale allenatore del Watford -. Ho lavorato con Mario per un breve periodo ai tempi dell'Under 21. Mi è piaciuto da subito. Mi piace la compostezza e la calma con cui si gestisce le situazioni. Mario potrebbe scrollarsi di dosso le cose che accadono intorno a lui. Solo i grandi giocatori hanno questa calma".



Il tecnico sardo racconta il lato umano di Balotelli ma, poi, lo mette in guardia: "Mario può giocare le grandi partite e gestire i momenti cruciali, ma ha bisogno di mantenere il controllo. Questo è di vitale importanza per lui. Da lontano la gente potrebbe pensare che sia un pazzo, ma non lo è. Mario è un ragazzo eccezionale, molto umile e molto divertente. Posso assicurare che per le persone è sempre stato un piacere avere a che fare con lui. Dall'Inghilterra è tornato in Italia da protagonista, con un sacco di attenzioni. Ora deve rimanere concentrato e non perdere il controllo. Mario ama la pressione, ma per avere successo bisogna trovare l'equilibrio".



LA LISTA DELLE 14 ICONE DI CUI FA PARTE BALOTELLI

- Mario Balotelli

- Malala Yousafzai

- Lena Dunham

- Peng Liyuan

- Aung San Suu Kyi

- Omotola Jalade-Ekeinde

- Lindsey Vonn

- Justin Timberlake

- Gabrielle Giffords

- Beyoncé

- Daniel Day-Lewis

- Kate Middleton

- Michelle Obama

- Li Na