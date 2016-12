Psg, Ancelotti: "L'eliminazione contro l'Evian è stata un disastro"

foto SportMediaset

18:11

- Parole di fuoco diper spiegare l'eliminazione in Coppa di Francia del suo Psg contro il modesto Evian. Non ha usato mezzi termini per definire l'atteggiamento dei suoi giocatori: "L'allenatore italiano spiega il rammarico per essere usciti così prematuramente: "L'eliminazione è un. Si può perdere una partita, ma non così". Il k.o. ai rigori (con errori di Thiago Silva e Ibra) pesa.