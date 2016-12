Calcio, finale Coppa Italia: quando una festa diventa un problema

- Dovrebbe essere una festa, una sfida in più, una finale nella finale, ma l'epilogo dellarischia di diventare un vero. Il calendario prevede:, ma quasi certamente non sarà così. Tanti i: diinnanzitutto e poi anche. Il Ministro dell'Interno Cancellieri e ilall'indomani degli incidenti la sera dell'8 aprile scorso hanno detto chiaramente:Le tre ore di guerriglia davanti alla tribuna tevere, nel triangolo compreso tra lo stadio, ponte Milvio e piazza Mancini hanno lasciato il segno. Bilancio di dodici accoltellati, città paralizzata per un pomeriggio, scene di guerriglia urbana a ridosso di uno stadio. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e che hanno indignato i vertici delle istituzioni. Ma c'è dell'altro,: le forze dell'ordine sono impegnate anche a presidiare i seggi elettorali. A tal proposito il Prefetto Pecoraro ha già scritto alla Lega circa la necessità di trovare una soluzione. Deciderà lui, ma è chiaro che non possono non essere tenute in considerazioni le esigenze della Lega calcio, che ha un accordo con la Rai, detentrice dei dirtti televisivi della Coppa Italia, perchè si giochi di sera.: la classica soluzione di comodo, visto che gli scontri nell'ultimo derby sono avvenuti di pomeriggio. Ma a tutto questo si aggiunge un altro dato, non meno importante: vista la rivalità e il livello di massima allerta per questa sfida tra Roma e Lazio, occorre tener presente che al termine della partita una squadra farà festa e l'altra vedrà quasi fallita la propria stagione.











''L'orientamento della Lega, in quanto organizzatrice dell'evento, è quello di mantenere la gara nel giorno e nell'orario prestabilito, ma evidentemente non siamo gli unici soggetti a poter esprimere valutazioni in merito''. Queste le parole didirettore generale della Lega di Serie A, al termine dell'incontro avvenuto all'Osservatorio sulle manifestazioni sportive in cui si è cominciato a discutere sulle iniziative da prendere in vista del derby in finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio in programma in notturna il prossimo 26 maggio allo stadio Olimpico. ''Lo spirito che abbiamo trovato attorno al tavolo dell'Osservatorio ci rende molto fiduciosi sul fatto che si possa arrivare a disputare la finale nel miglior modo possibile - ha spiegato Brunelli, all'incontro assieme ai rappresentanti di Roma, Lazio, Coni, Osservatorio e Questura - Noi, insieme alle due società, abbiamo garantito il massimo di collaborazione a qualsiasi tipo di iniziativa per costruire un percorso che possa aiutare a creare il clima ideale per disputare una gara che rappresenta e' una occasione straordinaria di sport per la citta' di Roma''.''Credo che i dettagli e i contenuti di questo percorso verranno ufficializzate all'inizio della prossima settimana per poter mettere in moto la macchina organizzativa - ha aggiunto il dg della Lega - Le due società, comunque, sono assolutamente disponibili a fare tutto quello che è nelle loro possibilità per creare le condizioni affinche' l'evento si giochi quando e come si deve giocare, come accadrebbe in qualsiasi altra parte del mondo. Non è quindi da escludere che il derby resti di sera, ma dobbiamo completare tutta una serie di valutazioni''.Nessuna decisione al momento dalla prefettura di Roma sull'eventualità di uno spostamento di data o di orario della finale di Coppa Italia, Lazio-Roma, fissata dalla Lega di serie A per la sera del 26 maggio. Prefettura e questura sono in attesa di una risposta della Lega alla lettera inviata dal prefetto dopo gli scontri del derby dell'8/4.

LE PAROLE DEL SINDACO DI ROMA ALEMANNO

Anche il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si è espresso in merito alla finale di Coppa Italia che vedrà contrapposte le due squadre capitoline, Roma e Lazio, in concomitanza con le elezioni amministrative nella capitale: ''Mi confronterò col Prefetto e col presidente della Lega Calcio per l'orario e il giorno della partita finale di Coppa Italia, in modo da evitare cortocircuiti istituzionali. Spero - ha continuato - che in due-tre giorni si definisca tutto, per evitare sovrapposizioni che non servono alla città. Vedremo quel che si potrà fare, ma intanto esprimo soddisfazione, come sindaco di Roma, perchè vedo le due squadre della capitale prendersi la scena centrale nella Coppa Italia. Ciò dimostra che sono vitali e rappresentano bene il nostro sport, ma facciamo in modo che questa volta ci sia una partita senza incidenti'' ha concluso.

LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI MALAGO'

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha escluso un anticipo della partita al sabato come invece era stato ipotizzato: ''La finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma si deve giocare comunque di domenica. Bisogna aggredire il problema, non possiamo nasconderlo in un cassetto'', ha dichiarato parlando della concomitanza del derby con le votazioni per il sindaco e dell'allarme violenza. ''Il giorno prima - ha proseguito il presidente Coni - c'è la finale di Champions League ed è ridicolo pensare di spostare il match di Coppa Italia a quel sabato. Di giorno feriale sarebbe un'altra sconfitta. Credo che con buon senso si possano contemperare le diverse esigenze: quelle dei tifosi, i diritti tv e le contingenze particolari della situazione. Ci atterremo alle decisioni del Prefetto, ma sono ottimista su una soluzione''.