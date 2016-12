Inter, Cambiasso: scollamento degli adduttori della gamba sinistra

foto SportMediaset 15:43 - Scollamento intermuscolare del comparto adduttorio della gamba sinistra. Questo il responso degli esami strumentali cui è stato sottoposto Cambiasso. Il centrocampista dell'Inter si è infortunato durante il riscaldamento poco prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma ed è stato costretto al forfait. Ancora da stabilire i tempi di recupero: di certo l'argentino salterà la gara di domenica contro il Parma. - Scollamento intermuscolare del comparto adduttorio della gamba sinistra. Questo il responso degli esami strumentali cui è stato sottoposto. Il centrocampista dell'si è infortunato durante il riscaldamento poco prima della semifinale di ritorno dicontro la Roma ed è stato costretto al forfait. Ancora da stabilire i tempi di recupero: di certo l'argentino salterà la gara di domenica contro il Parma.

Intanto è stata ufficializzata la tournée negli Usa. I nerazzurri parteciperanno infatti alla Guinness International Championship Cup, che si terrà dal 27 luglio al 7 agosto 2013, per un totale di 12 gare e cui prenderanno parte anche Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Juventus più altre quattro squadre. Verranno formati due gruppi ('western conference' ed 'eastern conference') da quattro club l'uno, che si affronteranno per stabilire una classifica interna al girone. Il gruppo 'occidentale' giocherà le rispettive gare a Los Angeles, San Francisco e Phoenix, mentre quello 'orientale' a New York e Indianapolis, con la particolarità che la prima gara di quest'ultimo girone verrà disputata in Europa. Nella seconda fase si affronteranno quindi le pari-classificate dei due gironi. Le finali verranno giocate il 6 e 7 agosto a Miami, nello stadio dei Miami Dolphins, il Miami's Sun Life Stadium. Il torneo è infatti organizzato dalla Relevent Sports, società fondata dal proprietario dei Miami Dolphins Stephen Ross.