Forbes: "Real Madrid la squadra che vale di più al mondo"

- Sorpasso al vertice nella speciale classifica diriservata ai. Con un valore stimato di, per la prima volta dal 2004, ilha scavalcato il(2,4 miliardi di euro). Terza piazza per il Barcellona, fermo a 2 miliardi. In graduatoria anche due italiane:sesto con un valore di 0,72 miliardi,ottava con 0,55 miliardi.

Nel dettaglio, la graduatoria di Forbes tiene conto di ricavi, debiti e affidabilità. Un mix che vede in cima alla classifica proprio il club di Perez, cresciuto più rapidamente negli ultimi tre anni rispetto a United e Barcellona grazie alle mega sponsorizzazioni, ai campioni tesserati, ai risultati ottenuti in campo e a un conseguente aumento complessivo delle entrate del 62%.



Subito fuori dal podio si piazza invece l'Arsenal, che con un valore stimato di 1,1 miliardi precede di poco il Bayern (1 miliardo). Sesta piazza poi per il Milan, primo club italiano in classifica (0,72 miliardi), che riesce a mettersi dietro il Chelsea (0,69 miliardi) la Juventus (0,55 miliardi), il Manchester City (0,53 miliardi) e il Liverpool (0,5 miliardi). Fuori dalla Top 10 invece altre due big italiane: Inter 14.ma con 0,3 miliardi, Napoli 17.mo a quota 0,25 miliardi.