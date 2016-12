Niang: "Non sono un ragazzaccio"

foto SportMediaset 12:07 - "Non sono un ragazzaccio. Quella cosa (la fuga notturna dal ritiro della nazionale Under21 con alcuni compagni) è stato un errore di immaturità ma ora ho imparato la lezione". Si sfoga così Mbaye Niang a 'France Football'. L'attaccante del Milan parla anche della sua esperienza in rossonero: "All'inizio è stata dura, ci sono tantissimi campioni qui e bisogna lavorare molto. Devo dire grazie a Mexes per avermi dato una mano in questo periodo". - "Non sono un ragazzaccio. Quella cosa (la fuga notturna dal ritiro della nazionale Under21 con alcuni compagni)ma ora ho imparato la lezione". Si sfoga così Mbaye Niang a 'France Football'. L'attaccante del Milan parla anche della sua esperienza in rossonero: "All'inizio è stata dura,e bisogna lavorare molto. Devo direper avermi dato una mano in questo periodo".

GLI ERRORI DI "GIOVENTU'" Niang ha solo 18 anni ma si è già esibito in qualche comportamento un po' fuori dagli schemi lontano dai campi: a ottobre 2012, è scappato insieme a M'Vila, Griezmann e Yedder da ritiro dell'Under 21 che gli è costata l'esclusione dalla nazionale fino a dicembre 2013; poco prima, appena arrivato al Milan, era invece stato fermato dai carabinieri alla guida di un auto nonostante fosse minorenne (e aveva detto di essere Traoré, ndr). Non proprio un bel biglietto da visita per la nuova esperienza in rossonero: "Non voglio che venga trasmessa un'immagine distorta della mia persona. Da adolescente non uscivo quasi mai la sera, sono sempre stato un bravo ragazzo. Ho solo commesso un errore di gioventù ma chi non ne fa? - si difende Niang -. Sono un ragazzo intelligente, so gestirmi. Ho deciso di prendere casa lontano da Milano per evitare di cadere nelle tentazioni. Ma se un giorno mi dovessi trasferire a Milano, son sicuro che non avrei problemi".