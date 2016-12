Roma, Destro: "La serata più bella della mia carriera"

- Una doppietta contro il suo passato che vale la finale di. Non poteva chiedere di piùnel suo ritorno in campo contro l'Inter: "Avevo tanta voglia di giocare e fare gol - ammette l'attaccante dellaal rientro da titolare dopo tre mesi -. La scelta di mandarmi via è stata una decisione dell', è giusto che abbia segnato io. Non è una rivincita ma di sicuro è la sera più bella della mia carriera".

La doppietta però è vissuta fino a un certo punto come una rivincita contro chi non ha creduto in lui: "Di fatto non ho mai giocato in prima squadre nell'Inter, però dedico questa doppietta a chi mi è stato vicino in questo periodo difficile. Contro la Lazio sarà una partita spettacolare per voi e per noi, il derby è sempre una partita speciale".

ANDREAZZOLI: "LA SFURIATA NELLO SPOGLIATOIO E' SERVITA"

Sono state le urla durante l'intervallo chiusi nello spogliatoio a svegliare la sua Roma. Ne è convinto l'allenatore, Aurelio Andreazzoli: "Ho detto ai miei che dopo un primo tempo così non avevamo speranze di vincere. Non eravamo equilibrati, né aggressivi o pericolosi e stavamo subendo l'Inter. Sembravamo privi di tutto. Nel secondo tempo è cambiato tutto, abbiamo avuto quell'ordine che non puoi non avere a questi livelli e abbiamo ripreso a essere ciò che siamo veramente. Questa squadra ha bisogno del classico schiaffo per svegliarsi".

Due squadre di Roma in finale, cosa significa? ''La societa' ha avuto molto coraggio nel chiamarmi - sottolinea l'allenatore dei giallorossi - e io mi sono prefisso degli obiettivi tra i quali c'era anche questa finale da disputare nella nostra citta'. Che sia un derby per l'assegnazione del titolo da' un valore particolare''. ''Ma oltre a questo obiettivo ce ne siamo posti altri - aggiunge Andreazzoli -, non bisogna puntare solo sulla finale di Coppa Italia perche' se facciamo questo rischiamo di buttare all'aria tutto cio' che di buono abbiamo fatto finora, che e' molto ma non dobbiamo farlo 'deperire': abbiamo degli impegni morali con il nostro pubblico''.(