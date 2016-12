Inter, Stramaccioni: "Di più non potevamo fare"

foto SportMediaset 00:21 - "Posso fare solo i complimenti ai miei calciatori, abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo. Di più stasera non potevamo dare. E' un periodo un po' così. La Roma nell'arco delle due partite ha meritato". Così Stramaccioni dopo la sconfitta dell'Inter contro i giallorossi e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Sul suo futuro: "Non voglio parlare di me ma dei miei calciatori. Non dimentichiamoci degli infortuni. Abbiamo perso anche Cambiasso...". - "Posso fare solo i complimenti ai miei calciatori, abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo. Di più stasera non potevamo dare. E' un periodo un po' così. Lanell'arco delle due partite ha meritato". Cosìdopo la sconfitta dell'Inter contro i giallorossi e l'eliminazione dalla. Sul suo futuro: "Non voglio parlare di me ma dei miei calciatori. Non dimentichiamoci degli infortuni. Abbiamo perso anche...".

"Mi sono spesso esposto perché è giusto, sono l'allenatore - ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa - Non ho problemi a mettere la mia professionalità per la società e il presidente, difendendoli a costo di espormi. Lo farò sempre, chi mi conosce lo sa. I miei ragazzi seppur sconfitti sono usciti a testa alta contro una squadra di qualità. Non ho dubbi sul fatto che i miei giocheranno sempre al massimo da qui alla fine, il problema è di gestione. Ci siamo mentalmente, il presidente e la società stanno lavorando per non ripetere gli errori e a me compete parlare della squadra. Proveremo a dare il meglio, magari insisterò anche con i ragazzi della Primavera. Io ci ho messo la faccia e continuo a mettercela. Da qui al 30 giugno darò tutto quello che ho per questi colori, poi il presidente mi dirà quale sarà il futuro".



"I tifosi sono venuti in 50 mila - ha detto ancora Stramaccioni - Ci hanno sostenuto anche a qualificazione persa. Io e i miei giocatori possiamo solo dire grazie, per il resto è giusto che parli il presidente. Le voci? Onestamente non me ne frega niente delle voci, sto dando il 101% alla mia squadra, anche stasera i miei ragazzi hanno dimostrato quanto tengono alla maglia. Siamo uniti, sappiamo che la stagione è maledetta. Sarebbe stato meglio partire male e finire bene, saremmo stati fenomeni. Siamo stati in grado di battere, al completo, le prime 4 del campionato. Senza Lamela e Destro anche la Roma avrebbe fatto fatica. Il 30 giugno il presidente mi dirà se sono ancora l'allenatore dell'Inter. Poi possono uscire centinaia di nomi".