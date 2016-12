Calcio, un triangolare a Roma per Papa Francesco

''Sarebbe la prima volta nella storia che un Pontefice assiste a una partita di calcio - ha aggiunto Lammens, convinto di poter organizzare qualcosa di mai visto - Eventualmente il ricavato sarà poi destinato ai quartieri di Buenos Aires colpiti all'inizio del mese da una tremenda alluvione che ha provocato più di 50 vittime e ingenti danni".

Un'idea simile è venuta anche alla Federcalcio italiana e al ct azzurro Cesare Prandelli, che vorrebbero organizzare, sempre all'Olimpico, il 14 agosto, una partita tra l'Italia e l'Argentina di Leo Messi. La data, inizialmente occupata da un'altra amichevole della Seleccion con la Russia, si è liberata grazie all'intervento della Fifa che ha fissato proprio per quel giorno il recupero della sfida tra la nazionale allenata da Capello e l'Irlanda del Nord valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2014, e rinviata per neve lo scorso 22 marzo.