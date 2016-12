Tournée nelle Americhe, Messi convoca anche Cassano e Robinho

foto SportMediaset

13:43

- In lista anche Antonio, Danieltra i campioni "italiani" convocati da Lionelper unache si svolgerà tra giugno e luglio in Colombia, Perù e negli Stati Uniti. L'iniziativa, intitolatacoinvolgerà due formazioni itineranti, la cui guida tecnica in panchina sarà affidata a Fabio, che via via si sfideranno nei vari appuntamenti.