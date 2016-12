Coppa Italia: Inter-Roma, l'ultima spiaggia

foto SportMediaset Correlati ANDREAZZOLI: "LA GARA CHE VALE UNA STAGIONE"

INTER, ARRIVA CIPRIAN MARICA 13:26 - Stramaccioni può anche dire che "il suo futuro non dipende dalla sfida con la Roma", ma la realtà dei fatti è un'altra. La semifinale di ritorno di Coppa Italia è il crocevia della stagione nerazzurra e anche della carriera dell'allenatore. Un altro flop sarebbe troppo anche per Moratti: la riconferma è oggi più che mai in bilico. Ma attenzione anche a un esonero immediato. Missione ardua per Strama e la sua Inter che deve ribaltare il 2-1 dell'andata. può anche dire che "il suo futuro non dipende dalla sfida con la Roma", ma la realtà dei fatti è un'altra. La semifinale di ritorno diè il crocevia della stagione nerazzurra e anche della carriera dell'allenatore. Un altro flop sarebbe troppo anche perla riconferma è oggi più che mai in bilico. Ma attenzione anche a un esonero immediato. Missione ardua pere la sua Inter che deve ribaltare il 2-1 dell'andata.

I nerazzurri sono condannati a vincere, mentre la Roma ha due risultati su tre per centrare la finalissima contro la Lazio. I primi, ma anche i secondi, devono salvare una stagione che alla vigilia era ricca di aspettative. Ora si ritrovano nella stessa situazione anche se una è in crescita, i giallorossi, e l'altra in piena caduta libera. Arrivare in finale di Coppa Italia rappresenta per entrambe anche la quasi certa qualificazione all'Europa League. L'obiettivo stagionale minimo delle due formazioni.