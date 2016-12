Samsung-Juventus: matrimonio per lo Stadium

foto SportMediaset Correlati Barça-Sanchez è finita, la Juve è pronta

16:04

- Sta per nascere una grandissima Juventus. Succede tutto praticamente dopo l'eliminazione con il Bayern Monaco: nelle ore successive al patatrac nei quarti di Champions è stato chiuso uncolosso sud coreano, pronto a ricoprire di milioni euro i bianconeri. Tutto è ancora top secret, la quotazione in borsa della Juventus impedisce che filtrino dettagli precisi. Ma i sudcoreani, secondo quanto apprende Sportmediaset, sarebbero pronti a investireper avere in dote il nome dello stadio juventino (attraverso un accordo con Sportfive che ne ha acquisito i diritti per 75 milioni da girare alla Juve in 12 anni) e per avviare altre pesantissime attività di sponsorizzazione con la società bianconera come mettere il loro nome sulle maglie.Il patto avrebbe durata quinquennale.Ma non solo, perché con il Psg si sta definendo il ritorno di Verratti in Italia. Oltre naturalmente a Llorente e Poli già acquisiti.I soldi della Samsung potrebbero anche servire per trattenere Vidal e resistere alle avances sempre più pressanti del Bayern Monaco.