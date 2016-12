foto SportMediaset

23:12

- E' un Bayern cannibale. L'avversario di turno sbranato nella semifinale di Coppa di Germania è il Wolfsburg, che saluta la competizione con un umiliante 6-1. I bavaresi puntano al triplete: hanno già vinto il campionato, sono in semifinale di Champions e ora all'atto conclusivo della coppa nazionale in attesa della vincente di Stoccarda-Friburgo. Contro il Wolfsburg segnano Mandzukic, Shaqiri, Robben e uno scatenato Gomez: tre gol in 6', dall'80' all'86'.