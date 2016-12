Napoli-Juventus: la Coppa Italia Primavera al San Paolo

LA CRONACA DELLA PARTITA

Finisce 2-1 per la Juventus che vince la Coppa Italia Primavera.

Nel finale espulso anche Mattiello per gioco scorretto. La Juventus chiude in 9 uomini.

In avvio del secondo tempo supplementare GOL DELLA JUVENTUS. Mattiello castiga il Napoli con una splendida azione personale. Ma subito dopo il gol, l'eccessiva esultanza con gestacci costa il rosso a Gerbaudo: Juve in 10.

Il primo tempo supplementare si chiude sull'1-1. Ancora 15' prima dei calci di rigore.

106' Primo tempo supplementare senza grandi occasioni. Le due squadre cominciano ad accusare la stanchezza.

Finiscono 1-1 i tempi regolamentari. Come all'andata. Si va ai supplementari per assegnare il trofeo.

- 91' La Juventus sfiora il colpaccio. Sakor con un violento tiro da fuori area colpisce la traversa. Crispino era battuto.

- 87' GOL DEL NAPOLI! In extremis Novothny ispirato da uno splendido pallone di Roberto Insigne mette di testa alle spalle del portiere. 1-1, con questo risultato si andrebbe ai supplementari.

- 57' GOL JUVENTUS con Padovan che trasforma dagli 11 metri con freddezza.

- 56' RIGORE PER LA JUVENTUS!: Celiento atterra Beltrame in area.

- 54' Nella Juve entra Gerbaudo, l'autore del gol bianconero nell'andata. Gli lascia il posto Slivka.

- 52': Si vede finalmente il Napoli con un assolo di Tutino, ma l'attaccante è troppo egosita e serve in ritardo Roberto Insigne. Il tentativo di quest'ultimo, da posizione decentrata, finisce a lato.

- 49': Il secondo tempo rispetta il copione del primo, la Juventus mette paura agli azzurri, ma non risolve a suo favore una mischia in area. Ci provano Beltrame e Magnusson senza fortuna.

Il primo tempo finisce sullo 0-0.

- 25': Preseguono i rischi per gli azzurri con Beltrame che va giù in area dopo un tocco sulla spalla di Lasicki. Non c'è la spinta e l'arbitro fa proseguire, ma i bianconeri protestano.

- 21': Ancora Juve vicinissima al gol. Kabashi ci prova con un destro da fuori, la palla velenosa scende in prossimità della porta. Crispino è attento e mette in calcio d'angolo.

-16': Il portiere del Napoli Crispino è costretto a uscire dall'area per fermare l'avanzata di Padovan.

- 2': Juventus subito vicina al vantaggio. Punizione dalla lunga distanza di Magnusson, Crispino respinge con difficoltà. La difesa del Napoli si salva.