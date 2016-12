Serie B, il Sassuolo torna a vincere: 0-2 con la Reggina

foto SportMediaset 01:27 - In Serie B torna a vincere il Sassuolo. La capolista batte 0-2 la Reggina e sale a 77 punti. Stecca il Verona, fermato dal Cittadella sullo 0-0. In zona playoff l'Empoli travolge 5-0 la Juve Stabia, mentre il Brescia supera 3-1 il Grosseto (retrocesso) e sorpassa il Varese, battuto 2-1 dalla Pro Vercelli. Vincono anche Padova (2-1 col Crotone), Spezia (1-0 col Cesena) e Vicenza (1-0 con l'Ascoli). Modena-Bari 0-0, Lanciano-Ternana 1-1. - Intorna a vincere il. La capolista batte 0-2 lae sale a 77 punti. Stecca il, fermato dalsullo 0-0. In zona playoff l'travolge 5-0 la, mentre ilsupera 3-1 il(retrocesso) e sorpassa il, battuto 2-1 dalla. Vincono anche(2-1 col),(1-0 col) e(1-0 con l').0-0,1-1.

In attesa del big match Livorno-Novara, dunque, il Sassuolo lancia un messaggio alle inseguitrici. Dopo un digiuno durato cinque partite, la squadra di Di Francesco torna ai tre punti e raffredda gli animi. Con la Reggina Boakye apre le danze al 29' del primo tempo, Missiroli chiude la partita al 64'. Occasione persa invece per il Verona, che non riesce ad aggiudicarsi il derby col Cittadella e rimane dietro al Livorno in classifica. Ottima prestazione invece dell'Empoli, che con il trio delle meraviglie Saponara-Tavano-Maccarone stende 5-0 la Juve Stabia e vede sempre più vicini i playoff.



In chiave promozione tre punti pimportanti anche per il Brescia che, trascinato da Caracciolo, condanna il Grosseto alla retrocessione, approfitta del passo falso del Varese con la Pro Vercelli e sale al sesto posto. A centro-classifica il Padova regola il Crotone grazie ai gol di Iori e Cutolo, mentre lo Spezia supera di misura il Cesena con una rete di Okaka.



Giacomelli decide invece la sfida salvezza tra Vicenza e Ascoli, con i veneti che rosicchiano tre punti importanti. Nella zona calda della classifica il Lanciano limita i danni con la Ternana e porta a casa un pareggio prezioso. Poche emozioni infine nella gara a reti inviolate tra Modena e Bari.