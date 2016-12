Milan, l'agente di El Sharaawy: "Per ora un matrimonio senza crisi"

- Roberto La Florio,del Faraone col Napoli. "Un allenatore di personalità come Allegri può fare le sue scelte tecniche. Ci può che una volta vada in panchina. Non dimentichiamo che è un ragazzo di 20 anni in un top club come il Milan", ha detto. Sul futuro rassicura i tifosi rossoneri: "Per ora è".

Secondo La Florio inoltre l'arrivo di Mario Balotelli non avrebbe affatto oscurato El Shaarawy. "Non sono di questo avviso, il calcio è fatto da 11 giocatori. Senza Balotelli, Stephan probabilmente aveva una responsabilità diversa che poi con l'arrivo di Mario si è un po' frazionata. Ma è una questione solamente numerica perché Stephan ha sempre fatto grandi prestazioni, segnando e non", ha spiegato.

Sulle dichiarazioni circa lo stato di forma dell'attaccante rilasciate da Allegri nel post partita col Napoli, il procuratore non ha voluto aggiungere nulla: "Non so cosa volesse dire. Effettivamente ha addosso molta pressione mediatica, ma su questa cosa non so cosa dire ed ogni parola detta in maniera diversa viene magari letta male".