Orrico torna ad allenare: guiderà il Gavorrano

"U.S. Gavorrano comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra il Sig. Renato Buso, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il proseguo dell’attività professionale. E comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al Sig. Corrado Orrico. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo martedì 16 aprile, alle ore 18.00 presso lo Stadio “Malservisi-Matteini” di Bagno di Gavorrano. Al neo-tecnico, che domani alle ore 15 dirigerà il primo allenamento, il più sentito in bocca al lupo di buon lavoro", la nota della società mineraria.

Orrico ha vissuto il suo momento di gloria oltre vent'anni fa, quando venne chiamato dal presidente Pellegrini per sostituire Trapattoni sulla panchina nerazzurra. Una stagione avara di soddisfazioni e culminata con le dimissioni (venne sostituito da Luis Suarez) dopo la sconfitta contro l'Atalanta nell'ultima gara di andata. In quell'anno l'Inter chiuse all'ottavo posto e fuori dalle coppe europee. L'ultima squadra allenata è stata il Prato, che lasciò al termine della stagione 2008-2009.