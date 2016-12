Barcellona, 300 gare col maggiore possesso palla

foto SportMediaset 16:58 - Cinque stagioni abbondanti facendo girare gli avversari a vuoto alla ricerca del pallone. I numeri del Barcellona parlano da soli, i risultati anche. Contro il Saragozza però è caduto anche un altro record: nel 3-0 esterno, i blaugrana hanno avuto il maggior possesso palla per la 300ma partita consecutiva. L'ultima volta che non fu così risale al 7 maggio 2008, quando il Real Madrid al novantesimo strappò un 50,5% di palla tra i piedi. - Cinque stagioni abbondanti facendo girare gli avversari a vuoto alla ricerca del pallone. I numeri delparlano da soli, i risultati anche. Contro ilperò è caduto anche un altro record: nel 3-0 esterno, i blaugrana hanno avuto il maggior possesso palla per laconsecutiva. L'ultima volta che non fu così risale al, quando ilal novantesimo strappò un 50,5% di palla tra i piedi.

Un primato sfoggiato con orgoglio dal sito ufficiale del club catalano che per l'occasione ha sfoggiato una grafica speciale (nella foto). Il risultato di una filosofia precisa e dedita al gioco palla a terra con una ragnatela fitta di passagggi. Il famoso tiki-taka, amato da molti e odiato da altri, a tratti devastante e talvolta stucchevole. Il campo però parla chiaro. Da quella sfida del 2008 contro il Real Madrid, per 300 partite consecutive il Barcellona ha avuto la meglio nel possesso palla. Si tratta di 185 partite di Liga, 62 di Champions, 39 di Copa del Rey, 8 di Supercoppa di Spagna, 4 al Mondiale per club e 2 di Supercoppa Europea.