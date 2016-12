Napoli: Mazzarri pronto a rinnovare, Cavani in partenza

foto SportMediaset Correlati Mazzarri: "Abbiamo schiacciato il Milan" 20:26 - Il pareggio in casa del Milan ha bloccato la rimonta rossonera e messo una seria ipoteca sul secondo posto del Napoli. Con ogni probabilità, però, la prossima avventura azzurra in Champions sarà senza Cavani: "Mi piacerebbe giocarla ancora con una squadra e una città che mi hanno dato tanto, ma tutti sappiamo come è fatto il calcio - ha detto il Matador -. Io a Napoli, finché ci sarò, darò il massimo. Questo lo posso promettere". - Il pareggio in casa delha bloccato la rimonta rossonera e messo una seria ipoteca sul secondo posto del. Con ogni probabilità, però, la prossima avventura azzurra insarà senza: "Mi piacerebbe giocarla ancora con una squadra e una città che mi hanno dato tanto, ma tutti sappiamo come è fatto il calcio - ha detto il Matador -. Io a Napoli, finché ci sarò, darò il massimo. Questo lo posso promettere".

Le ultime dichiarazioni del Matador sembrano il preludio a un divorzio programmato per fine stagione: "L'anno scorso è stato bellissimo giocare la Champions con una squadra e una città che mi hanno dato tanto - dice a margine di un incontro del suo sponsor Dooa a bordo della Msc Preziosa -. Oggi però siamo più maturi per giocare competizioni come la Champions e il Napoli sarà ancora più altezza". L'uruguaiano, però, non promette di rimanere: "Io a Napoli darò sempre il massimo fino a quando ci sarò. Questa è una città che mi ha dato tanto e posso promettere questo, poi nel calcio ci sono tante componenti da tenere in conto". Cavani torna infine sulla partita di San Siro: "E' stata una gara combattuta, difficile. Potevamo vincere per aumentare il vantaggio, un po' di rammarico c'è perché potevamo staccarci ancora di più, ma il Milan ha dimostrato di essere forte anche in dieci uomini. Il secondo posto non è ancora blindato. Tocca a noi metterlo in cassaforte nelle prossime partite, guardando anche a chi ci precede".