Milan, caso El Shaarawy. Allegri: "Le scelte le faccio io"

- L'esclusione didai titolari contro ilha suscitato grande clamore e dopo l'ennesima domanda l'allenatoreha risposto un po' seccato: "Era il momento giusto per farlo riposare. Voi mi pensate matto? Magari lo sarò anche, ma qui le scelte le faccio io e mi pagano per questo. Ho fatto risultato e quindi...". Il tecnico rossonero in precedenza aveva spiegato: "Scelta tecnica. Mi serviva un giocatore tra le linee".

Allegri ha preferito puntare su Robinho, poi bocciato in toto da tutta la stampa: "Mi servivano le sue caratteristiche, meglio lui che un giocatore della Primavera".

Il tecnico rossonero ha giustificato la sua scelta: "In settimana e contro la Fiorentina ho notato che era scarico e quindi l'ho tenuto fuori. Stephan, come tutti, deve crescere. Ha fatto molto bene quest'anno con 16 gol, ma può stare fuori anche lui". Una normale scelta tecnica dunque anche se escludere il giocatore migliore nella partita decisiva non può proprio passare come tale.