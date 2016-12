Napoli, Mazzarri: "Abbiamo schiacciato il Milan"

foto SportMediaset 23:50 - Il pareggio di San Siro contro il Milan accontenta fino a un certo punto Walter Mazzarri: "Sono contento per la reazione che abbiamo avuto dopo essere andati in svantaggio - spiega il tecnico del Napoli -. Il pareggio è un risultato positivo, ma dopo lo 0-1 abbiamo fatto un gran calcio schiacciando il Milan nella sua metà campo. Peccato perché potevamo anche vincerla". Nella corsa al secondo posto il vantaggio è di 4 punti: "Aspettiamo a cantare". - Il pareggio di San Siro contro ilaccontenta fino a un certo punto: "Sono contento per la reazione che abbiamo avuto dopo essere andati in svantaggio - spiega il tecnico del-. Il pareggio è un risultato positivo, ma dopo lo 0-1 abbiamo fatto un gran calcio schiacciando ilnella sua metà campo. Peccato perché potevamo anche vincerla". Nella corsa al secondo posto il vantaggio è di 4 punti: "Aspettiamo a cantare".

Ancora una volta nell'analisi di Walter Mazzarri non manca un pizzico di autocritica sull'approccio alla partita: "Oggi come a Torino ammetto che abbiamo sbagliato l'inizio. In trasferta usciamo spesso contratti dagli spogliatoi e mi sono arrabbiato. Purtroppo paghiamo sempre questi errori e abbiamo iniziato a giocare bene dopo aver subito il gol. E' un peccato perché era una partita che potevamo portare a casa". In chiusura si parla anche di futuro: "Non voglio parlarne e pensare solo al finale di stagione. Sono felice per il gioco della mia squadra e i miei ragazzi in questi quattro anni hanno fatto qualcosa di straordinario".