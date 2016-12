Milan, Allegri: "Secondo posto ancora possibile"

foto SportMediaset 23:55 - "E' un punto importante. Siamo sempre in corsa, il Napoli può gestire il vantaggio ma manteniamo a distanza la Fiorentina per il terzo posto". Il tecnico del Milan Allegri non molla l'obiettivo secondo posto. "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita anche in inferiorità numerica. El Shaarawy escluso? Nessuno può giocare un'intera stagione ad altissimo livello, lui nelle ultime giornate è calato mentalmente". - "E' un punto importante. Siamo sempre in corsa, ilpuò gestire il vantaggio ma manteniamo a distanza la Fiorentina per il terzo posto". Il tecnico del Milannon molla l'obiettivo secondo posto. "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita anche in inferiorità numerica.escluso? Nessuno può giocare un'intera stagione ad altissimo livello, lui nelle ultime giornate è calato mentalmente".

"La partita dove abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa è la trasferta di Firenze - ha proseguito il tecnico del Milan - Stasera non potevo chiedere molto in più, sono soddisfatto anche della prova dei miei attaccanti. Robinho? Ha giocato una buona gara e da qui alla fine ci potrà dare tanto perché è un campione. Il calcio è imprevedibile - ha detto ancora - Guardiamoci le spalle ma anche al Napoli: ad ogni modo il terzo posto è un grande obiettivo considerando l'avvio di stagione". Ancora sul Faraone: "E' un ragazzo di vent'anni che ha segnato tantissimo e proprio per tale ragione va gestito al meglio. Chi lo ha sostituito ha giocato un'ottima partita. Possiamo migliorare ancora, oggi ci mancano lucidità e brillantezza ma abbiamo realizzato una grande rimonta".



GALLIANI: "UN PUNTO IMPORTANTISSIMO. CONSOLIDATO IL TERZO POSTO"

"Abbiamo consolidato il terzo posto, una posizione non ipotizzabile fino a qualche mese fa". Adriano Galliani è soddisfatto del pareggio contro il Napoli. "Il Napoli dalla cintola in su è fortissimo. Sapevamo che aprile sarebbe stato mese tosto. Abbiamo sprecato un match ball la settimana scorsa a Firenze. Ma questo è un punto importantissimo perché ci consente di essere terzi anche domenica prossima, al termine di questo trittico terribile che finisce con la Juventus". Tornando alla tanto discussa partita di domenica con la Fiorentina, Galliani ha notato che "se Tomovic avesse preso un cartellino giallo non sarebbero successe certe cose nel secondo tempo, ma non non voglio fare altre polemiche". Quindi ha replicato a Montella ("Tornerà a Firenze ma con una scorta maggiore? L'importante è che la paghi lui"): "Le scorte sono pagate da me, non sono a carico dello Stato".